Segunda sesión de entrenamiento de la semana para el Sevilla Fútbol Club que, con casi total seguridad, podrá contar con 24 de sus 25 jugadores profesionales en el duelo del próximo sábado ante el Alavés. Joan Jordán, única baja por lesión en el conjunto blanquirrojo, se ha ejercitado al margen del grupo tal y como hiciera el pasado jueves en la previa del choque frente al Elche. Matías Almeyda buscará este fin de semana en Vitoria su segunda victoria del curso.