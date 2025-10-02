Segundo entrenamiento de la semana para un Sevilla Fútbol Club que ha recuperado a Kike Salas de cara al encuentro de este domingo frente al FC Barcelona. Januzaj, Nianzou y Alfon han sido las ausencias de la sesión, aunque el belga no está totalmente descartado para el choque de este fin de semana. Matías Almeyda buscará trasladar su buena racha como visitante a un Sánchez-Pizjuán que aún no conoce la victoria esta temporada.