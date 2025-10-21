El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este martes con una plantilla que, de nuevo, se ha visto mermada por las lesiones. A la baja de Tanguy Nianzou se han sumado este fin de semana César Azpilicueta y Batista Mendy, aunque la ausencia más destacada de la sesión ha sido la de Joan Jordán, que aún no ha debutado de forma oficial este curso con la elástica blanquirroja. Alfon González es la única alegría para Matías Almeyda y se espera que pueda estar este viernes ante la Real Sociedad.