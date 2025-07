Nuevo entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes del tercer encuentro de la pretemporada, que enfrentará a los de Matías Almeyda con el Schalke 04. El argentino, que no podrá contar con los lesionados Alfon, Isaac Romero, Nianzou y Joan Jordán, sigue buscando dar con la tecla en una plantilla a medio hacer donde no habrá incorporaciones hasta que no se produzcan salidas, siendo la más cercana la de Juanlu Sánchez al Nápoles.