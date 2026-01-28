En un entrenamiento marcada por el fuerte temporal que ha azotado la capital hispalense, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios por primera vez desde la sesión de recuperación del pasado domingo. Matías Almeyda ha contado con la novedad de Neal Maupay, que ya conoce a sus nuevos compañeros, y el regreso de César Azpilicueta, quien regresa junto al resto del grupo tras superar la lesión que lo ha tenido un mes fuera.