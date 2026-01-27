El Sevilla FC cerró la puerta a la salida de Andrés Castrín rumbo al Cádiz CF

La llegada de Neal Maupay ha supuesto la primera incorporación oficial para un Sevilla Fútbol Club que ya inscribió la semana pasada a Federico Gattoni tras un año y medio cedido en River Plate. El zaguero argentino no ha tenido el protagonismo esperado en el Millonario, volviendo a la capital hispalense en una posición sobrepoblada que ha terminado por ser un foco de problemas. Pese a no entrar en los planes de Matías Almeyda, el central se ha convertido en uno más de la plantilla debido a los distintos contratiempos físicos: desde la lesión de larga duración de Marcao a las constantes ausencias de César Azpilicueta y Tanguy Nianzou.

Gattoni ha sido uno de los nombres propios de esta ventana de traspasos en clave sevillista, rumoreándose tanto su salida como una permanencia que, de momento, es la realidad a la que se aferra el zaguero. Sin embargo, tal y como adelantó el medio Terreno Cadista, el argentino fue ofrecido al Cádiz Club de Fútbol para buscarle un nuevo destino, situación provocada por el interés del Submarino Amarillo en otro jugador del Sevilla que la dirección deportiva del cuadro hispalense no tenía intención de dejar marchar. Hablamos de Andrés Castrín, defensa central que llegó en verano de 2024 procedente del Club Deportivo Lugo para reforzar el filial nervionense.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, el combinado cadista quiso firmar al de Riotorto, que esta temporada suma once encuentros con la elástica del Sevilla Fútbol Club. Castrín comenzó como un indiscutible para Matías Almeyda, que tuvo que tirar del defensor lucense para paliar las ausencias de futbolistas como César Azpilicueta o Tanguy Nianzou. Su temporada solamente puede calificarse como irregular debido a los distintos altibajos con el primer equipo, aunque esto no ha impedido que la dirección deportiva del cuadro nervionense haya rechazado el interés del Cádiz, alegando que es un jugador importante en los planes del técnico bonaerense y que su futuro cercano se encuentra en Nervión.

Sin Gattoni ni Castrín, aparece MacNulty

Tras la negativa del Sevilla por Castrín, el propio club nervionense ofreció a Federico Gattoni al Cádiz, movimiento que los gaditanos rechazaron mientras se plantea la incorporación de Anselmo García MacNulty. Nacido en la localidad sevillana de Valencina, el central es internacional con las categorías inferiores de la selección irlandesa y milita en el PEC Zwolle de la Eredivisie. A sus 22 años, el defensor ha despertado el interés de varios equipos, aunque su incorporación al Submarino Amarillo se antoja complicada ya que el combinado neerlandés pide una cantidad entre el millón y los dos millones de euros que, en estos momentos, se antoja complicada de afrontar por parte del cuadro gaditano.