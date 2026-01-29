Tras el temporal acontecido el pasado miércoles, el Sevilla Fútbol Club ha entrenado con normalidad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. César Azpilicueta, Alexis Sánchez y Neal Maupay han sumado una nueva sesión con el grupo, recibiendo un este último un pasillo al igual que los cumpleañeros Akor Adams y José Ángel Carmona. Han causado baja en la sesión los lesionados Tanguy Nianzou, Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj.