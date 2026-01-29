Entrenamiento Sevilla FC 29 de enero de 2026
El cuadro hispalense confía en mantener la buena racha ante el RCD Mallorca
Tras el temporal acontecido el pasado miércoles, el Sevilla Fútbol Club ha entrenado con normalidad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. César Azpilicueta, Alexis Sánchez y Neal Maupay han sumado una nueva sesión con el grupo, recibiendo un este último un pasillo al igual que los cumpleañeros Akor Adams y José Ángel Carmona. Han causado baja en la sesión los lesionados Tanguy Nianzou, Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj.