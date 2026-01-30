FÚTBOL
Nico Guillén durante un entrenamiento con el Sevilla FC / Juan Carlos Vázquez

La sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club en este viernes 30 de enero ha tenido la grata sorpresa de ver a Nico Guillén como uno más del primer equipo. El onubense, una de las grandes perlas de la cantera blanquirroja, ha celebrado su decimoctavo cumpleaños ejercitándose a las órdenes de Matías Almeyda. Los lesionados Tanguy Nianzou, Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj no han estado presentes, completando el parte de bajas un César Azpilicueta que ha realizado trabajo específico.

