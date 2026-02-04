Entrenamiento Sevilla FC 4 de enero de 2026
Los hispalenses tienen un encuentro crucial este sábado ante el Girona CF
Tras la dolorosa derrota frente al RCD Mallorca en Son Moix, el Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos en una sesión pasada por agua. Los hispalenses buscarán sumar tres puntos que se antojan vitales este sábado ante el Girona, con varias dudas y la ausencia confirmada de los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj. Aún no se sabe si estarán disponibles Andrés Castrín, tras la contusión sufrida el pasado fin de semana, y el recuperado César Azpilicueta.