Tras la dolorosa derrota frente al RCD Mallorca en Son Moix, el Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos en una sesión pasada por agua. Los hispalenses buscarán sumar tres puntos que se antojan vitales este sábado ante el Girona, con varias dudas y la ausencia confirmada de los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj. Aún no se sabe si estarán disponibles Andrés Castrín, tras la contusión sufrida el pasado fin de semana, y el recuperado César Azpilicueta.