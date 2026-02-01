El curioso hobby de Neal Maupay tras su llegada al Sevilla FC

Neal Maupay será, salvo sorpresas de última hora, la única incorporación del Sevilla Fútbol Club en este mercado estival. El delantero francés ha aterrizado en la capital hispalense en calidad de cedido por el Olympique de Marsella, club en el que recaló tras varios años en la Premier League. Sin suerte en el combinado galo, el ariete tratará de reencontrarse con su mejor versión en un equipo necesitado de referencias ofensivas, aunque Akor Adams ha regresado de la Copa África en un estado de forma inmejorable. Su llegada al equipo que dirige Matías Almeyda hace apenas unos días ha levantado pasiones entre los aficionados, que han conocido de primera mano cómo fueron las primeras horas del atacante en la ciudad gracias al propio futbolista.

A través de sus redes sociales, Maupay anunció que había abierto un canal de YouTube en el que iría subiendo vídeos, comenzando con un "El día de traspaso de un futbolista profesional desde dentro" que en menos de 24 horas ha alcanzado las 6.000 visitas. El documento audiovisual, que encabeza la noticia, muestra cómo fue la jornada del galo desde que salió de Marsella hasta que realizó los posados oficiales con las camisetas del Sevilla, pasando por la firma del contrato o el vuelo desde Francia. Este tipo de contenidos no son habituales entre los jugadores de fútbol, aunque sí en los clubes, por lo que tanto los aficionados sevillistas como aquellos que siguen al delantero desde etapas anteriores no han perdido la oportunidad de vivir en primera persona el comienzo de esta nueva aventura.

Neal Maupay posa con la camiseta del Sevilla FC / Instagram

El sueño de Maupay: "Marcar un gol y saltarme a la grada"

Ese mismo día, tal y como se muestra en el vídeo, fue la primera vez que Neal Maupay pisó el que será su estadio durante los próximos meses. El francés, que firmó su contrato en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de realizar sus primeros posados como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, paseó por el coliseo nervionense y mostró su contento con el mismo antes de continuar grabando contenido con el equipo de comunicación del conjunto hispalense. Entre los distintos momentos que se muestran a lo largo de los diez minutos de metraje, resulta especialmente simpática su visita al cuarto de Paco 'El Carpintero', quien le mostró su colección de camisetas y no dudó en pedirle al francés una de las suyas.

Maupay se vio sorprendido por la cercanía entre las porterías y las gradas del Sánchez-Pizjuán, asegurando que ya fantaseaba y se veía "marcando un gol y saltándose a la grada", algo que sería una grandísima noticia tanto para él como para los aficionados de un Sevilla que afronta ahora uno de los meses más importantes de la competición. Los partidos ante rivales directos como RCD Mallorca, Girona, Deportivo Alavés y Getafe son vitales para lograr una permanencia que continúa encareciéndose con el paso de las jornadas, aunque los nervionenses siguen dependiendo de ellos mismos para continuar poniendo tierra de por medio con los temidos puestos de descenso.