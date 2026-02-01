Alineación probable del Sevilla FC para enfrentarse al Mallorca: cambios justos y necesarios

Tres puntos separan a Sevilla Fútbol Club y RCD Mallorca, equipo que marca los puestos de descenso en una jornada donde se han apretado aún más las tuercas de la zona de peligro debido a los resultados ajenos. Los hispalenses, que cayeron en la ida por un estrepitoso uno a tres, saben que ganar en Son Moix sería una buena forma de poner tierra de por medio con el abismo. Matías Almeyda y sus pupilos buscarán mantener la racha de partidos invictos conseguida tras el empate frente al Elche y la victoria sobre el Athletic de Bilbao en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el conjunto bermellón no lo pondrá nada fácil.

El técnico sevillista afronta el duelo con cuatro ausencias confirmadas: los lesionados Marcao, Rubén Vargas y Adnan Januzaj a los que hay que sumar al sancionado Nemanja Gudelj. La baja del serbio es un problema para Almeyda, que deberá colocar en el eje de la zaga a uno de los menos habituales si no quiere forzar a César Azpilicueta, una de las grandes incógnitas en la convocatoria del bonaerense. A la duda del zaguero navarro hay que sumar la de Alexis Sánchez, que también regresó a los entrenamientos con el grupo esta semana, aunque todo hace indicar que todos podrían entrar en una lista donde debutará el recién llegado Neal Maupay.

Fábio Cardoso se impone con claridad por arriba a Alemao. / AFP7 / Europa Press

Mantener lo que funciona

Pese a los malos resultados frente a Levante UD y Celta de Vigo, Matías Almeyda optó por mantener el grueso de su once inicial tanto en el Martínez Valero como ante el Athletic Club, funcionando en estos dos encuentros. Odysseas Vlachodimos, Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Kike Salas y Gabriel Suazo apuntan a la titularidad, con la duda de quién cubrirá el hueco que deja Gudelj. Andrés Castrín, Fábio Cardoso o Federico Gattoni son, a priori, las opciones más factibles para el técnico del Sevilla Fútbol Club, que parece reacio a volver a la defensa de cuatro en estos momentos del curso. El zaguero argentino, cuyo regreso no era nada esperanzador, ha sido inscrito y todo hace indicar que formará parte de los planes de su compatriota ante la falta de efectivos en la zona.

La vuelta de Batista Mendy tras cumplir sanción y el buen momento de Peque Fernández invitan a pensar que Djibril Sow será relegado al banquillo, componiéndose el centro del campo por el francés cedido por el Trabzonspor y Lucien Agoumé, con el catalán en segunda línea de ataque. Akor Adams se antoja inamovible para Almeyda, siendo Isaac Romero su pareja de baile por el momento. El mal momento del lebrijano de cara a portería podría desembocar en el debut de Neal Maupay, única incorporación por el momento en clave sevillista a horas de que termine el mercado invernal, aunque parece pronto para darle la camiseta de titular al atacante galo.

Carmona, Isaac Romero y Manu Bueno, tres canteranos en el entrenamiento del Sevilla / Ismael Rubio

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Fábio Cardoso, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque; Akor Adams, Isaac Romero.