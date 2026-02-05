Caer en Son Moix obliga al Sevilla Fútbol Club a sacar un buen resultado este sábado frente al Girona CF. Los de Matías Almeyda, que no podrá contar con los lesionados Castrín, Marcao, Januzaj y Vargas, afrontan el partido con la intención de mantener las buenas sensaciones obtenidas en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace casi dos semanas ante el Athletic. La gran novedad de la sesión de entrenamiento de este jueves ha sido el canterano Nico Guillén, que ha vuelto a ejercitarse con el primer equipo.