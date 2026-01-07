SEMANA SANTA
¿Cuánto cuestan las sillas y palcos? Estos son todos los precios y fechas para enviar la solicitud

Entrenamiento Sevilla FC 7 de enero de 2025

El conjunto hispalense prepara la visita del Celta de Vigo con la novedad de Rubén Vargas

Nuevo guiño de Sergio Ramos al Sevilla FC: "Como dice Don Joaquín Caparrós..."

Rubén Vargas regresa a los entrenamientos con el Sevilla FC / M. G.

Tras caer derrotado frente al Levante, el Sevilla Fútbol Club recibe el próximo lunes al Celta de Vigo en un Ramón Sánchez-Pizjuán que terminó muy cabreado con los suyos el pasado domingo. Rubén Vargas ha sido la gran novedad en la primera sesión de entrenamiento del conjunto hispalense, regresando junto al grupo tras la lesión que sufrió ante el RCD Espanyol a finales de noviembre. Ramón Martínez, ya en Pucela para firmar por el Real Valladolid, no se ha ejercitado.

También te puede interesar

Lo último

stats