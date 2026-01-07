Tras caer derrotado frente al Levante, el Sevilla Fútbol Club recibe el próximo lunes al Celta de Vigo en un Ramón Sánchez-Pizjuán que terminó muy cabreado con los suyos el pasado domingo. Rubén Vargas ha sido la gran novedad en la primera sesión de entrenamiento del conjunto hispalense, regresando junto al grupo tras la lesión que sufrió ante el RCD Espanyol a finales de noviembre. Ramón Martínez, ya en Pucela para firmar por el Real Valladolid, no se ha ejercitado.