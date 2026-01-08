La semana continúa para un Sevilla Fútbol Club que recibirá este próximo lunes al Celta de Vigo. Con José Ángel Carmona como baja destacada de la sesión de entrenamiento de este jueves, Rubén Vargas ha realizado la primera parte de la misma al margen de sus compañeros. Siguen fuera de los planes de Matías Almeyda los lesionados César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González; además de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran en la Copa África.