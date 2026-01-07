Rubén Vargas regresa a los entrenamientos con el Sevilla

La presencia de Rubén Vargas en el entrenamiento de este miércoles junto al resto de jugadores del Sevilla Fútbol Club ha sido un soplo de aire fresco para los aficionados nervionenses. El suizo regresa tras la lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que sufrió frente al RCD Espanyol a mediados de noviembre, algo que ha sido un problema ofensivo para Matías Almeyda durante algo menos de dos meses. Con la vuelta del atacante, el técnico bonaerense cuenta con una nueva variante ofensiva que se antoja clave para sacar los últimos tres puntos de la primera vuelta el próximo lunes ante el Celta de Vigo.

En el apartado de bajas destaca la ausencia de Ramón Martínez, cuyo fichaje por el Real Valladolid se ha hecho oficial esta misma tarde. El zaguero murciano ha disputado esta temporada 181 minutos repartidos en tres encuentros, dos de LaLiga y uno de Copa del Rey. Tras un curso donde Almeyda apenas ha contado con él, el central pone rumbo a Pucela por una cantidad simbólica, quedándose el Sevilla con el 40% de sus derechos. La incorporación de Federico Gattoni después de un año y medio cedido en River Plate no tiene nada que ver con este movimiento, ya que el argentino no entra en los planes del técnico bonaerense y es bastante probable que vuelva a marcharse del conjunto nervionense.

Ramón Martínez se ejercita junto a Alfon esta semana. / Ismael Rubio

Siguen fuera los dos nigerianos y los tres lesionados

Chidera Ejuke y Akor Adams jugarán el próximo sábado 10 de enero a las 17:00 los cuartos de final de la Copa África frente a Argelia. La selección de Nigeria busca reeditar el torneo continental con el delantero centro del Sevilla Fútbol Club como una de sus figuras más destacadas. Su participación en la goleada sobre Mozambique con dos asistencias y un tanto lo han colocado como uno de los jugadores más importantes en las Súper Águilas, siendo estas acciones ofensivas algo que la afición hispalense echó de menos el pasado fin de semana frente al Levante.

En el apartado de lesiones, siguen fuera César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfon González. Los tres jugadores serían titulares indiscutibles con Matías Almeyda, algo que no está siendo posible debido a sus continuas recaídas y problemas físicos. La baja del zaguero es la más dolorosa para los planes del técnico bonaerense, ya que el navarro es el mejor central con el que cuenta en su plantilla. Oso se ha convertido en el lateral izquierdo titular del Sevilla ante la ausencia del chileno, mientras que el cambio de sistema con cinco defensas hace que no sea tan notoria la baja del albaceteño, pues el entrenador sevillista ha optado por un equipo sin extremos con dos figuras de referencia en ataque.