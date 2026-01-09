Nueva sesión de entrenamiento para un Sevilla Fútbol Club que busca conseguir sus primeros puntos del año el próximo lunes frente al Celta de Vigo. Tras realizar trabajo de gimnasio al margen de sus compañeros, José Ángel Carmona se ha unido al resto del grupo este viernes, quedándose fuera los lesionados Azpilicueta, Suazo y Alfon González. A estas bajas hay que sumar la de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, siendo las novedades los canteranos Alexis Ciria y Álex Costa.