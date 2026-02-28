Diego Rodríguez atendió en una entrevista a Diario de Sevilla en el que explicó su marcha del Betis y al Sevilla y entiende que parte de la afición del Betis no entienda. También explicó que el Betis está haciendo las cosas bien, un equipo serio y luego arriba también la dirección y en el Sevilla es todo lo contrario. Del derbi de este domingo señaló que estos partidos están perdiendo intensidad porque ya no hay tanta gente de casa.