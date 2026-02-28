GOYA 2026
La gala de los Premios Goya 2026, en directo

Entrevista de Diego Rodríguez sobre la situación actual del Sevilla

El ex jugador del conjunto nervionense analizó una posible venta y considera a Almeyda un buen entrenador

Diego Rodríguez, ex jugador del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Diego Rodríguez, ex jugador del Sevilla considera a Almeyda un "buen entrenador también necesita buenos mimbres". También explicó que no sabe cuanto tiempo necesita la directiva actual para hacer las cosas bien y cree que Del Nido Benavente es la persona ideal porque ya lo ha hecho. Además tampoco entiende la tranquilidad del sevillismo y que tienen que buscar soluciones.

También te puede interesar

Lo último

stats