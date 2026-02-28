Diego Rodríguez, ex jugador del Sevilla considera a Almeyda un "buen entrenador también necesita buenos mimbres". También explicó que no sabe cuanto tiempo necesita la directiva actual para hacer las cosas bien y cree que Del Nido Benavente es la persona ideal porque ya lo ha hecho. Además tampoco entiende la tranquilidad del sevillismo y que tienen que buscar soluciones.