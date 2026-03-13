Odysseas Vlachodimos, guardameta titular del Sevilla Fútbol Club, ha concedido una entrevista exclusiva a Diario de Sevilla en la que se ha sincerado sobre su situación actual, su llegada y su futuro en la entidad hispalense. El cancerbero heleno es uno de los jugadores más destacados de la entidad hispalense en este curso 2025/2026, aunque este motivo es el que hace improbable su continuidad en la disciplina nervionense.