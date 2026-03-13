Entrevista exclusiva de Odysseas Vlachodimos en Diario de Sevilla
El cancerbero griego está siendo una de las sensaciones del Sevilla FC
Odysseas Vlachodimos, guardameta titular del Sevilla Fútbol Club, ha concedido una entrevista exclusiva a Diario de Sevilla en la que se ha sincerado sobre su situación actual, su llegada y su futuro en la entidad hispalense. El cancerbero heleno es uno de los jugadores más destacados de la entidad hispalense en este curso 2025/2026, aunque este motivo es el que hace improbable su continuidad en la disciplina nervionense.