TRENES
Rotura de una contraaguja en la vía de alta velocidad por Almodóvar del Río, a 15 kilómetros de Córdoba

Entrevista de Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, al Colegio de Ingenieros de Caminos

El presidente de la Comisión de Investigación Ferroviaria recalca que "la rotura de una soldadura" causó la tragedia de Adamuz

Entrevista de Ignacio Barrón al Colegio de Ingenieros de Caminos
Colegio de Ingenieros de Caminos

26 de enero 2026 - 17:53

También te puede interesar

Lo último

stats