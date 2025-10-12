La Esperanza de Triana ha llegado este domingo a la Parroquia de Jesús Obrero, en pleno corazón de las Tres Mil Viviendas, tras culminar su recorrido matinal iniciado a las 9:30 horas. La imagen, portada en andas, ha sido recibida entre vítores, aplausos y oraciones por cientos de fieles que aguardaban su entrada al templo, colmando de emoción una jornada marcada por la devoción y el fervor popular.

La Virgen emprendió su caminar desde la Parroquia de San Pío X, en Las Letanías, donde ha permanecido durante una semana dentro de la Misión de la Esperanza, un tiempo que ha dejado tras de sí momentos intensos de fe compartida, oración y convivencia. En ese periodo se han producido entrañables reencuentros con antiguos vecinos de Triana, muchos de ellos desplazados décadas atrás a causa de las riadas o de la reordenación urbanística que transformó el barrio.

Durante estos días, el templo de San Pío X se ha convertido en un punto de encuentro de generaciones, en el que las oraciones, los rezos y las lágrimas se han entrelazado en un clima de profunda emoción colectiva. La salida de la Virgen al amanecer, acompañada por el rezo del rosario y el sonido de los cánticos, ha llenado las calles de esperanza y recogimiento.

A su llegada a Jesús Obrero, los vecinos de las Tres Mil Viviendas han recibido a la Titular de la Hermandad de la Esperanza de Triana con pétalos, vivas y muestras de afecto. Las calles del barrio, decoradas para la ocasión, han sido testigo de una mañana que muchos califican como histórica.

En su nuevo destino, la Virgen permanecerá durante siete días, tiempo en el que se desarrollarán distintos actos pastorales y sociales con el objetivo de fortalecer los lazos entre las comunidades parroquiales y acercar la fe a quienes más la necesitan.

¿Puede haber gesto más elocuente que ver a la Esperanza abrazar a sus hijos más necesitados? La presencia de la imagen en Jesús Obrero simboliza ese encuentro entre Triana y el Polígono Sur, un puente espiritual que une barrios, historias y sentimientos bajo un mismo nombre: Esperanza.