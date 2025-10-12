La Misión de la Esperanza de Triana en las Tres Mil Viviendas, en directo | Traslado a la Parroquia de Jesús Obrero

La imagen se trasladada a la parroquia de Jesús Obrero este domingo, 12 de octubre, a partir de las 9:30 para continuar su Misión en el Polígono Sur de Sevilla

La Hermandad de la Esperanza de Triana continúa desarrollando la Misión de la Esperanza con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en el Polígono Sur de Sevilla, una iniciativa que busca fortalecer la vida espiritual y social en una de las zonas más desfavorecidas del país. La presencia de la Virgen en este enclave representa un gesto de fe y compromiso con la comunidad.

Este domingo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, tiene lugar un rosario matutino que comienza a las 9:30 horas. La imagen será portada en andas desde la parroquia de San Pío X, donde ha permanecido durante ocho días, hasta la iglesia de Jesús Obrero, en la que permanecerá hasta el sábado 18 de octubre desarrollando nuevas actividades pastorales y sociales.

Itinerario, horario y recorrido por las Tres Mil Viviendas

El itinerario previsto discurre por las calles Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena y Padre José Sebastián Bandarán, con entrada en la parroquia de Jesús Obrero a las 11:45 horas. De esta forma, la Virgen transita por enclaves de las Tres Mil Viviendas, acompañada musicalmente por la Banda de Música de Las Cigarreras.

A la llegada al templo, en torno a las 12:30 horas, se celebra una eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, que sirve además como acto de clausura del I Congreso Internacional de Hermandades bajo la advocación de la Esperanza. Este encuentro, que se desarrolla durante todo el fin de semana, cuenta con la participación de destacadas personalidades eclesiásticas, entre ellas monseñor Omella, arzobispo de Pamplona, y monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

En esta ocasión, la imagen va a ser portada por los congresistas inscritos en el citado encuentro, subrayando el vínculo espiritual que une a las hermandades que comparten esta devoción.

Durante su estancia en Jesús Obrero, la misión continúa con distintos actos litúrgicos y acciones de carácter social, consolidando el propósito de llevar consuelo, fe y acompañamiento a los vecinos del barrio. La hermandad trianera reafirma así su compromiso de extender la devoción a la Esperanza más allá de Triana, convirtiendo esta misión en un ejemplo vivo de evangelización y fraternidad.