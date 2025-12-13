Trama Leire
Leire Díez y Vicente Fernández, unidos por su animadversión a la juez Alaya por el caso de la mina de Aznalcóllar

Éxito de la campaña de vacunación sin cita en el centro de Sevilla

Un momento de la jornada de vacunación sin cita en las 'Setas' de la Encarnación. / Juan Carlos Vázquez

La vacunación sin cita previa contra la gripe ha desbordado este sábado las Setas de la Encarnación. Desde media mañana, largas colas rodeaban la plaza y llegaban hasta la calle Imagen, reflejando la gran acogida de esta jornada extraordinaria impulsada por la Consejería de Sanidad. La iniciativa coincide con un fuerte repunte de las infecciones respiratorias en Sevilla y refuerza una campaña que ya supera las cifras de vacunación del año pasado.

También te puede interesar

Lo último

stats