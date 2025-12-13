La vacunación sin cita previa contra la gripe ha desbordado este sábado las Setas de la Encarnación. Desde media mañana, largas colas rodeaban la plaza y llegaban hasta la calle Imagen, reflejando la gran acogida de esta jornada extraordinaria impulsada por la Consejería de Sanidad. La iniciativa coincide con un fuerte repunte de las infecciones respiratorias en Sevilla y refuerza una campaña que ya supera las cifras de vacunación del año pasado.