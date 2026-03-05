El Sevilla Fútbol Club ha publicado en su canal de YouTube el habitual 'desde dentro' que tiene lugar tras los partidos. Los nervionenses consiguieron empatar a dos un encuentro que parecía perdido al descanso gracias a los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero, uno de los nombres propios de la última semana en clave sevillista. El punto obtenido frente al Real Betis Balompié supone superar la barrera de los 30 puntos y acercarse al objetivo de la permanencia.