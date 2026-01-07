Sorteo Campeonato de España / Copa de S.M. El Rey | Octavos de final | Temp 2025/26 I 🔴RFEF

Este miércoles 7 de enero tiene lugar en la Ciudad Deportiva de las Rozas el sorteo de los emparejamiento de los octavos de final de la Copa del Rey con 16 equipos en el bombo. De ellos, el único equipo andaluz superviviente será el Real Betis, que esquivará a los cuatro rivales más potentes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, pero sí probablemente a un equipo de Primera.

Posibles rivales del Betis y fechas del torneo

Eso quiere decir que no se podrá enfrentar ni a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid ni Athletic Club de Bilbao. Estos se medirán ante cuatro de los cinco equipos de LaLiga Hypermotion que han pasado de ronda: Albacete, Racing, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa. Al pasar ayer el Rayo Vallecano ante el Granada, es muy probable que le toque un rival de Primera, ya que sólo se quedará libre uno de Segunda.

Las fechas del resto de la competición:

La gran final de La Cartuja*: 25 de abril, pero es una fecha pendiente de modificación.