El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido "capturado y sacado por aire del país". "La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social, donde indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11:00 en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una "gravísima agresión militar" de EE.UU. y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.