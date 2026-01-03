Denis Suárez es un futbolista que dejó buenas sensaciones en su única temporada como jugador del Sevilla Fútbol Club. Seis goles y cinco asistencias en 46 partidos sirvieron al futbolista vigués para ser parte fundamental en la consecución de la cuarta UEFA Europa League de la entidad hispalense, obtenida frente al Dnipro ucraniano en Varsovia gracias a los goles de Grzegorz Krychowiak y Carlos Bacca, este por partida doble.