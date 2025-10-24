Gaël Kakuta pasó por el Sevilla Fútbol Club sin pena ni gloria. El francés, que firmó en verano de 2015 procedente del Chelsea, acusó durante toda la temporada problemas en los muslos que le impidieron disputar más de 185 minutos repartidos en cinco partidos. En una entrevista reciente, el actual jugador del Sakaryaspor turco ha contado el por qué de su marcha al fútbol iraní y su experiencia con Jesucristo mientras militaba en el país asiático.