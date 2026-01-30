Neal Maupay llega al Sevilla Fútbol Club con la intención de reencontrarse con su mejor versión y ayudar al conjunto hispalense en su lucha por la salvación. Pese a que su periplo en el Olympique de Marsella no ha ido como esperaba, tanto el futbolista como la entidad nervionense confían en que esta media temporada sea la de su redención. Aunque acaba de aterrizar en la capital andaluza como cedido, ya se rumoreó el pasado verano que el francés era muy del gusto de Antonio Cordón.