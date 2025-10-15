La Fiesta del Cine volverá los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre con entradas a 3,50 euros en decenas de salas de toda España. En esta edición, no será necesario registrarse previamente: bastará con comprar la entrada de forma habitual en los cines adheridos. La venta anticipada comenzará el 29 de octubre, tanto en taquilla como en las plataformas de venta online y en los cajeros automáticos de los propios cines. En la provincia de Sevilla participan hasta 14 salas repartidas entre la capital y varios municipios: MK2 Cinesur Los Alcores (Alcalá de Guadaíra), Al Ándalus Bormujos (Bormujos), Cineápolis Dos Hermanas y Cineápolis Way (Dos Hermanas), Artesiete Écija (Écija), UCC Multicines Metromar (Mairena del Aljarafe), Cineápolis Utrera (Utrera), Cinesa Camas (Camas) y, en la capital, MK2 Cinesur Nervión, Odeón Multicines Plaza de Armas, UCC Avenida 5 Cines, Multicines Los Arcos, Cine Cervantes y Cine Yelmo Lagoh.