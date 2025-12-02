La Fiscalía de Sevilla concluye que no hubo desaparición de mamografías en el SAS y atribuye el fallo en ClicSalud+ a una sobrecarga del sistema Archivada la denuncia de Amama por la supuesta eliminación de mamografías del SAS

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia interpuesta por la Asociación Amama por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tras confirmar que los datos clínicos se encuentran íntegros. Según ha informado el Ministerio Público, la Sección de Criminalidad Informática no ha apreciado indicios de delitos de descubrimiento de secretos ni daños informáticos, tras analizar el caso mediante una auditoría técnica.

La investigación concluye que los problemas de visualización de mamografías y otras pruebas diagnósticas a través de la plataforma ClicSalud+ se debieron a una saturación de los servidores provocada por un exceso puntual de demanda. Esta circunstancia, defendida desde el inicio por la Junta de Andalucía, no implicó en ningún momento el borrado ni la modificación de historiales clínicos.

El dictamen técnico ha confirmado la ausencia de alteraciones en los sistemas informáticos del SAS y ha verificado la conservación completa de los registros médicos. Por tanto, se descarta cualquier infracción penal relacionada con el acceso indebido o la eliminación de datos personales. Desde el inicio de la polémica, el SAS mantuvo que el error obedecía a una sobrecarga puntual en el sistema, y no a una pérdida real de información. La auditoría forense validó este planteamiento, determinando que los historiales clínicos permanecieron inalterados y disponibles para el personal sanitario.