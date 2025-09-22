Una freidora ha salido ardiendo en una pollería de la calle Águilas en el centro de Sevilla, sin que haya que lamentar daños personales ni materiales de gravedad. El fuego se originó en la cocina del establecimiento y las llamas devoraron el aparato, sin que hubiera alguna afectación mayor en las instalaciones, según han confirmado a este periódico fuentes municipales.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que desalojaron el inmueble, y sofocaron las llamas en pocos minutos. Como consecuencia del fuego se generó una intensa columna de humo, que salía por las ventanas y la chimenea del local, fácilmente visible desde distintos puntos del centro de la ciudad.