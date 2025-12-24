Hoy es Nochebuena y el Mercado de los Remedios afronta su día más intenso del año. Desde primera hora de la mañana, los pasillos se llenan de vecinos que ultiman las compras para la cena familiar, entre prisas, encargos y el habitual bullicio de estas fechas. Aunque muchos clientes planifican con antelación, una parte importante sigue dejando lo esencial para el último momento.

En el puesto de pescado, Sebastián confirma que el marisco es el gran protagonista, especialmente la gamba y el langostino, con precios al alza debido a la alta demanda. En cuanto al pescado, las merluzas, los pescados de horno y los calamares para guisos tradicionales son los más solicitados.

Por su parte, María del Carmen destaca el pavo trufado, el pollo relleno y el cordero lechal como productos estrella. Tradición, confianza y soluciones de última hora definen una Nochebuena que vuelve a pasar por el mercado de barrio.