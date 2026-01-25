La compañía General de Metalistería, Maquetas y Diseños (GMetal) tiene medio siglo de historia. A lo largo de su trayectoria, ha participado en la puesta en marcha de espacios tan singulares como el Museo Egipcio de El Cairo, en la creación de señalética en diferentes idiomas dentro del Museo Nacional de Omán o en la instalación de mobiliario en el Museo Msheireb de Qatar. Su participación en proyectos dentro de la ciudad es infinita. Su huella está impresa en la Real Fábrica de Artillería, Atarazanas, CaixaForum Sevilla, la Torre del Oro, el Palacio de San Telmo o el Pabellón de la Navegación