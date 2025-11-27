La ciudad calienta motores a tan solo tres días del gran derbi. Con un macrodispositivo de casi 400 agentes de seguridad para blindar Nervión y las zonas más conflictivas, ya respira ambiente de partido. Hoy salimos a la calle para testar la pregunta que todos se hacen: ¿Quién quieres que gane… y quién crees que va a ganar el derbi sevillano? Real Betis y Sevilla FC se ven las caras en la bombonera de Nervión este domingo a las 16:15 horas.