El derbi sevillano: quién ganará según los ciudadanos

El partido se disputa en el Estado Ramón Sánchez Pizjuán a las 16:15 horas de este domingo 30 de noviembre

Casi 400 policías nacionales velarán por la seguridad en el derbi Sevilla-Betis

Los sevillanos hacen sus apuestas ante el derbi sevillano. / M. G.

La ciudad calienta motores a tan solo tres días del gran derbi. Con un macrodispositivo de casi 400 agentes de seguridad para blindar Nervión y las zonas más conflictivas, ya respira ambiente de partido. Hoy salimos a la calle para testar la pregunta que todos se hacen: ¿Quién quieres que gane… y quién crees que va a ganar el derbi sevillano? Real Betis y Sevilla FC se ven las caras en la bombonera de Nervión este domingo a las 16:15 horas.

