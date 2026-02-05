La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado el nivel naranja en Sevilla capital por la fuerte crecida del río Guadalquivir. Actualmente el nivel del río está a 3,74 metros sobre el nivel del mar a su paso por la capital hispalense. La línea roja se sitúa en 4,5 metros sobre el nivel del mar.

Este jueves, el Ayuntamiento de Sevilla ha ordenado el cierre del muro de defensa que se sitúa en la Vega de Triana como medida de precaución ante un posible desbordamiento del río.