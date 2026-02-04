El río Guadiamar ha alcanzado el nivel rojo de caudal a su paso por Sanlúcar la Mayor, en la provincia de Sevilla, lo que ha llevado al Ayuntamiento a activar las alertas preventivas y lanzar un mensaje de advertencia a la población.

Desde primera hora de este miércoles, el consistorio ha instado a los vecinos a no acercarse al río, dadas las condiciones de máximo riesgo por desbordamiento que se registran en el tramo urbano. Las lluvias continuas y el arrastre de agua desde zonas más altas han elevado el caudal por encima de los umbrales críticos establecidos.

Se mantienen activos los equipos de emergencia y se vigilan otros puntos del municipio ante la posibilidad de nuevas crecidas. Las autoridades piden prudencia y colaboración ciudadana mientras se prolongue la situación de riesgo.