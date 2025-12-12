En el marco de la operación Embarcadero-Bambú la Guardia Civil de las Comandancias de Sevilla y Tenerife han procedido a la detención de siete personas que conformaban una presunta organización criminal dedicada a la adquisición y modificación de armas de fuego junto con la munición para posteriormente ser vendidas en el mercado ilícito, así como su implicación en el tráfico de grandes cantidades de cocaína.

Con el análisis de la información obtenida se ha procedido a la entrada y registro de 7 domicilios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife, y varias oficinas y naves vinculadas a la organización donde se han incautado más de 30 armas de fuego cortas y detonadoras transformadas para efectuar fuego real en perfecto funcionamiento, junto con más de 1.300 cartuchos metálicos. Además se ha intervenido grandes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico, además de diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales.

En el interior de una de las naves registradas se localizó una oficina que había sido convertida en un taller para la fabricación o transformación de armas de fuego, siendo fabricadas a demanda de otros grupos delictivos y que contaba con un banco de pruebas insonorizado donde los clientes podían probar las armas que encargaban.