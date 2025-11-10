La Policía Nacional ha encontrado otros 3.800 kilos de hachís en una nave situada en Isla Mayor, escenario donde el sábado una banda de narcotraficantes acribilló a tiros a cinco policías. En ese ataque, uno de los agentes resultó herido por arma de fuego y el resto sufrió distintas lesiones. A este hallazgo se suman los 700 kilos interceptados el mismo día del tiroteo en otra nave del municipio. En conjunto, son ya 4.500 kilos de droga intervenidos.

Según el relato de los hechos, la segunda localización eleva de forma significativa el volumen decomisado en Isla Mayor. La suma de 700 y 3.800 kilos refuerza la hipótesis de que la mercancía conformaría el alijo completo que los narcos pretendían introducir en España a través del río Guadalquivir.

El episodio violento del sábado, con cinco policías tiroteados, marcó un punto de inflexión en el operativo. La localización de 700 kilos ese mismo día ya anticipaba la magnitud del cargamento. El nuevo registro en otra nave —con 3.800 kilos adicionales— confirma la dimensión del movimiento de droga y sitúa el total en 4.500 kilos intervenidos. Este balance, manejado como alijo completo, encaja con el uso del Guadalquivir como vía de entrada para la mercancía.