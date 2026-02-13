Heineken España se ha convertido en la primera gran cervecera del país en producir toda su gama de cervezas, cider y tinto de verano con energía 100% renovable. Desde diciembre de 2025 la filial española del grupo neerlandés elabora sus productos sin recurrir a combustibles fósiles, un hito que sitúa a España como el primer mercado de Heineken N.V. en culminar la descarbonización total de su actividad productiva. El objetivo global del grupo fija 2030 para alcanzar cero emisiones netas en producción y 2040 para extenderlo a toda la cadena de valor.

El presidente de Heineken España, Etienne Strijp, destaca que el logro incluye la energía térmica, clave en el proceso cervecero y tradicionalmente difícil de sustituir. La compañía ha movilizado más de 80 millones de euros en colaboración con Iberdrola, Engie y CSIN para implantar tecnologías fotovoltaicas, termosolares, de biogás, biomasa y biometano, además de proyectos basados en economía circular.

Andalucía ha tenido un papel decisivo gracias a tres activos estratégicos: la planta termosolar de Sevilla —la mayor instalación industrial de este tipo en Europa—, la planta de biomasa de Jaén y la fotovoltaica de El Andévalo en Huelva. La comunidad alberga además dos de las cuatro fábricas del grupo y dos microcervecerías, lo que consolida su peso industrial dentro de la compañía.

Durante la presentación del proyecto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, subrayó que España ha alcanzado el objetivo de energía renovable total cinco años antes de lo previsto.

El consejero andaluz Jorge Paradela destacó el impacto económico de la descarbonización y recordó que el 68% de la electricidad generada en Andalucía procede ya de fuentes limpias.

Representantes de Iberdrola, ENGIE y CSIN coincidieron en que el proyecto constituye un caso replicable de descarbonización industrial a gran escala.