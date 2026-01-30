El hundimiento de parte de la calzada en la calle Gaviota, a la altura del número 37, en el barrio sevillano de Los Pajaritos, ha obligado a cortar el tráfico y establecer desvíos provisionales para garantizar la seguridad de peatones y conductores. La incidencia, detectada a primera hora, ha provocado retenciones y cambios en los itinerarios habituales. Las líneas de Tussam que normalmente circulan por la zona han sido también desviadas.

Operarios municipales trabajan en la señalización de la zona y en la intervención de la zona, mientras se analizan las causas del colapso del firme, que podría estar relacionado con filtraciones de agua o el deterioro del subsuelo. El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución y atender a las indicaciones de tráfico.