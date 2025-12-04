El 4 de diciembre de 1977 representa uno de los momentos más significativos de la Transición en Andalucía. Las manifestaciones, convocadas de forma simultánea en las ocho provincias, fueron un clamor popular que exigía que la comunidad tuviera las mismas competencias que otras regiones históricas.

Este año, el acto del Día de la Bandera adquiere un significado especial, coincidiendo con la reciente entrega en el Congreso de los documentos del caso García Caparrós, el joven malagueño que falleció en una de aquellas manifestaciones. Su figura se ha convertido en símbolo del precio que algunos pagaron por la autonomía andaluza.