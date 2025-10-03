El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado al periodista y comunicador José Antonio Rodríguez como pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza el 22 de marzo, Domingo de Pasión.

José Antonio Rodríguez tomará el testigo del periodista José Joaquín León, articulista de Opinión en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y los diarios del Grupo Joly, del que es consejero editorial, que fue el encargado de exaltar la Semana Santa de Sevilla el pasado año.