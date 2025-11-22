Los jóvenes andaluces podrán recibir 94 euros para obtener el permiso de conducir
El IAJ prepara una ayuda inédita para cubrir las tasas del permiso B y mejorar la movilidad y empleabilidad juvenil en Andalucía
La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para poner en marcha una nueva ayuda de 94,05 euros destinada a jóvenes que quieran obtener el permiso de conducir tipo B. El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) explica que la subvención servirá para cubrir el coste de las tasas, en un contexto en el que sacarse el carné puede alcanzar entre 700 y 1.200 euros, según la ciudad y la autoescuela.