El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido marcar distancias con la polémica que rodea al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Lo ha hecho pese a las “intensas presiones” que, según el relato conocido, está llevando a cabo la dirección regional del PP para que presente su dimisión tras conocerse los casos de acoso y hacerse públicos los audios al respecto. El contexto incluye, además, que el PSOE ha denunciado a Landaluce por un supuesto caso de acoso sexual ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. Con ese telón de fondo, Moreno ha respondido a las preguntas de los medios en los pasillos del Parlamento, evitando situarse en primera línea del conflicto político.

En esas declaraciones, el presidente de la Junta ha afirmado que él, “voluntariamente”, decidió darse de baja del partido y que, “a partir de ahí no es de nuestro partido por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado”, ha detallado. La frase, pronunciada en ese marco, sostiene la idea de que el partido, desde su dirección autonómica, no dispone de herramientas internas para condicionar su actuación.