El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha arrancado el curso político con un movimiento inesperado y muy en sintonía con los tiempos: su desembarco en TikTok. El propio Moreno lo ha anunciado en un vídeo grabado por él mismo en los pasillos del Palacio de San Telmo, donde, con un tono cercano y desenfadado, asegura que “todo camino comienza con un primer paso".

Sin dejar de lado su forma pausada de hablar, y mientras recorre uno de los corredores de la sede presidencial, el dirigente popular explica que, igual que "en septiembre muchos se marcan retos como empezar en el gimnasio o mejorar el inglés", él ha decidido dar un paso más en su forma de comunicarse y abrir su perfil en esta red social. Con este gesto, Juanma Moreno se suma a la tendencia de líderes políticos que buscan conectar con un público más joven y avisa, tirando de humor, que "no va a bailar... de momento".