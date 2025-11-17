Sentinel-6B es el segundo de dos satélites gemelos diseñados para extender un registro histórico de mediciones que comenzó a principios de la década de 1990. Su predecesor fue lanzado en noviembre de 2020 y seguirá operativo durante el primer año de funcionamiento del nuevo satélite.

Aunque forma parte de la familia de misiones Copernicus de la Unión Europea, Sentinel-6 es el resultado de una cooperación internacional en la que participan la Comisión Europea, la ESA, la NASA, Eumetsat y la NOAA, con apoyo de la agencia espacial francesa CNES.