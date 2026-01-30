Leo, de 12 años, sufre epidermólisis bullosa distrófica, conocida como piel de mariposa, que provoca heridas crónicas y dolorosas desde el nacimiento. Sus mañanas empiezan con curas de más de una hora antes de ir al colegio, donde sus amigos lo apoyan y lo cuidan. Sueña con ser periodista o locutor de radio para contar que existe una cura. Su familia reclama que España apruebe Vyjuvek, un medicamento ya disponible en Europa que ayuda a cerrar heridas y mejora la calidad de vida. Su mensaje, compartido en un video viral con más de 13 millones de vistas, busca cambiar la realidad de muchos niños.