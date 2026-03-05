Línea 3 del Metro: los cortes en la Macarena desesperan a vecinos y estudiantes
Vecinos desorientados y pacientes con dificultades para acceder al Hospital Virgen Macarena marcan el inicio de los nuevos desvíos de Tussam
Los cortes de tráfico derivados de las obras de la Línea 3 del Metro han transformado desde este jueves la movilidad cotidiana en el entorno de la Macarena en una auténtica carrera de obstáculos. Vecinos, estudiantes y pacientes que se desplazan hacia los centros educativos y sanitarios de la zona norte de Sevilla encaran ya las consecuencias directas de una reorganización del tráfico que nadie esperaba tan intensa.