Las afectaciones al tráfico este jueves por la obra de la Línea 3 de Metro de Sevilla frente al hospital Macarena

Los cortes de tráfico derivados de las obras de la Línea 3 del Metro han transformado desde este jueves la movilidad cotidiana en el entorno de la Macarena en una auténtica carrera de obstáculos. Vecinos, estudiantes y pacientes que se desplazan hacia los centros educativos y sanitarios de la zona norte de Sevilla encaran ya las consecuencias directas de una reorganización del tráfico que nadie esperaba tan intensa.