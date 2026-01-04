El heraldo Real, con hechuras muy parecidas a las de Sergio García Real, afirmó que los sevillanos tienen “la inmersa fortuna de tener la ciudad más bonita del mundo” a la que los magos no tuvieron dificultades en llegar porque en Sevilla “vive una luz verdadera que irradia todos los días del año, la brillante de la Virgen de la Estrella, en la ciudad donde decidió nacer Ntro Padre Jesús del Gran Poder, esa es la que guía a los Reyes hasta Sevilla”.